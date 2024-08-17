Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:28, 17 августа 2024Мир

Американский сатирик призвал Россию денацифицировать Украину и выгнать оттуда НАТО

Сатирик Кредико: Россия должна денацифицировать Украину и выгнать НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Oleksii Kovalov / Globallookpress.com

Известный американский радиоведущий, политический сатирик и активист Ренди Кредико в соцсети X призвал Россию продолжить денацификацию Украины и выгнать оттуда НАТО.

«Россия не должна вести переговоры с террористами. Они должны денацифицировать оставшееся государство Украина и выгнать НАТО», — считает он.

В апреле прошлого года Кредико впервые посетил Донецкую народную республику (ДНР). Тогда он заявил, что украинские войска бьют по гражданским объектам в регионе с целью терроризировать население.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Итальянские журналисты проникли в Курскую область и вели репортаж о действиях ВСУ. Как на это отреагировали в России?

      Пленный рассказал об обещании снимать обвинения заключенным за вступление в ВСУ

      США предрекли крупнейший в истории крах экономики

      В Курской области уничтожили колонну ВСУ

      Определены свойства материи при слиянии нейтронных звезд

      Американский сатирик призвал Россию денацифицировать Украину и выгнать оттуда НАТО

      Киев ответил на запрос суда Аргентины по экстрадиции россиянина Чуркина

      В США назвали первое действие России в случае начала войны с НАТО

      Минобороны рассказало об обратившем в бегство ВСУ рядовом

      Сальдо заявил о прекращении попыток ВСУ высадиться в Крынках и Днепрянах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше