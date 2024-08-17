Сатирик Кредико: Россия должна денацифицировать Украину и выгнать НАТО

Известный американский радиоведущий, политический сатирик и активист Ренди Кредико в соцсети X призвал Россию продолжить денацификацию Украины и выгнать оттуда НАТО.

«Россия не должна вести переговоры с террористами. Они должны денацифицировать оставшееся государство Украина и выгнать НАТО», — считает он.

В апреле прошлого года Кредико впервые посетил Донецкую народную республику (ДНР). Тогда он заявил, что украинские войска бьют по гражданским объектам в регионе с целью терроризировать население.

