Американский журналист заявил об обстрелах мирных граждан со стороны ВСУ

Американский журналист Кредико назвал обстрелы мирного населения со стороны ВСУ террором

Американский журналист, радиоведущий и политический сатирик Ренди Кредико, который впервые посетил Донецкую народную республику (ДНР), заявил, что украинские войска бьют по гражданским объектам в регионе с целью терроризировать население. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, американские граждане получают «только односторонние репортажи, и в основном из Киева». «Решил, что приеду и сам все увижу. И, как и сегодня, я видел, откуда летят эти бомбы, откуда их запускали украинские силы по мирному населению. Вы не увидите этого в New York Times или CNN»,— сказал он.

Кредико добавил, что по мирным объектам ДНР бьет артиллерия ВСУ. «Последние два дня я был здесь, были атаки. Вот, на рынок под открытым небом... Зачем это? Это для страха (...). Это полнейший террор», — подчеркнул он.

7 апреля украинская армия нанесла удар по Донецку в районе Крытого рынка, бульвара Шевченко и бульвара Пушкина. Тогда, по данным мэра, погиб один человек, еще шестеро были ранены. Кроме того, в городе были повреждены жилые дома.

Позднее последствия обстрела Крытого рынка показали на видео. На кадрах видно, что большинство магазинов практически полностью уничтожены, где-то нет части стен.