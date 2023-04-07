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14:18, 7 апреля 2023Бывший СССР

Последствия обстрела рынка в Донецке со стороны ВСУ показали на видео

На видео показали последствия обстрела крытого рынка в Донецке со стороны ВСУ

Последствия обстрела крытого рынка в Донецке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) показали на видео. На месте происшествия побывал корреспондент «Ленты.ру».

На кадрах видно, что большинство магазинов практически полностью уничтожены, где-то нет части стен, где-то крыши. Проход между ними густо засыпан обломками.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате атаки ВСУ на рынок погиб один человек, еще шестеро пострадали.

По данным Следственного комитета, предположительно, обстрел велся из чешского РСЗО «Вампир». Всего в сторону рынка было выпущено около шести снарядов.

Алевтина Запольская
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