Цивилева получила новую должность в Минобороны

Путин назначил Анну Цивилеву статс-секретарем — замминистра обороны России

Президент России Владимир Путин повысил замминистра обороны России Анну Цивилеву до статс-секретаря — замминистра обороны. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Новую должность жена министра энергетики России Сергея Цивилева получила спустя ровно два месяца после назначения в Министерство обороны. Указ вступает в силу с 17 августа.

В середине июня руководство Минобороны претерпело существенные изменения. Указами Путина от должности были освобождены четыре заместителя министра, приходившие при бывшем главе ведомства Сергее Шойгу, и столько же — назначены на их места. Возглавляет военное ведомство с мая Андрей Белоусов.

Минобороны отмечало, что в зону ответственности Цивилевой будут входить вопросы организации социального и жилищного обеспечения военнослужащих, трансформации и выведения всех связанных с этим процессов на новый качественный уровень.