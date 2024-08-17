Пятилетняя девочка получила травму из-за бомбочки с водой

В Геленджике девочка 5 лет получила травму из-за попавшей в нее бомбочки с водой

Во время отдыха с семьей в Геленджике пятилетняя девочка из Москвы получила серьезную травму головы после того, как в нее прилетела бомбочка с водой, сброшенная из окна номера отеля на третьем этаже. О происшествии пишет Shot.

Как рассказала мама пострадавшей, девочка играла у бассейна, а мальчик 13-14 лет из соседней группы взрослых набрал воду в шарик и поднялся наверх, чтобы сбросить его.

Бомбочка попала ребенку в голову, она упала и ударилась головой о плитку. Через два часа девочку начало рвать. В городской больнице ей поставили диагноз — черепно-мозговая травма, сотрясение и ушиб мягких тканей головы. Ей предстоит долгое лечение.

У девочки астма и плохое зрение, поэтому ее состояние здоровья может сильно ухудшиться. Мама просит наказать родителей мальчика, не уследивших за ним, и написала заявление в полицию.

Ранее издание Mash рассказало о жительнице Казани, которая склоняла пятилетнюю дочь к сексу с сожителем-мигрантом и снимала происходящее на видео. О преступлениях рассказала бабушка девочки.