Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:22, 17 августа 2024Россия

Пятилетняя девочка получила травму из-за бомбочки с водой

В Геленджике девочка 5 лет получила травму из-за попавшей в нее бомбочки с водой

Кадр: Telegram-канал SHOT

Во время отдыха с семьей в Геленджике пятилетняя девочка из Москвы получила серьезную травму головы после того, как в нее прилетела бомбочка с водой, сброшенная из окна номера отеля на третьем этаже. О происшествии пишет Shot.

Как рассказала мама пострадавшей, девочка играла у бассейна, а мальчик 13-14 лет из соседней группы взрослых набрал воду в шарик и поднялся наверх, чтобы сбросить его.

Бомбочка попала ребенку в голову, она упала и ударилась головой о плитку. Через два часа девочку начало рвать. В городской больнице ей поставили диагноз — черепно-мозговая травма, сотрясение и ушиб мягких тканей головы. Ей предстоит долгое лечение.

У девочки астма и плохое зрение, поэтому ее состояние здоровья может сильно ухудшиться. Мама просит наказать родителей мальчика, не уследивших за ним, и написала заявление в полицию.

Ранее издание Mash рассказало о жительнице Казани, которая склоняла пятилетнюю дочь к сексу с сожителем-мигрантом и снимала происходящее на видео. О преступлениях рассказала бабушка девочки.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Пропавший после издевательств ВСУ пенсионер из Суджи оказался беженцем из ДНР. Что о нем известно?

      Россиянин попытался выдать за грабеж выпитые 70 литров пива

      Путин назначил Бутина первым замминистра иностранных дел России

      Россияне пожаловались на работу ряда VPN-сервисов

      Гендиректора киевской больницы «Охматдет» отстранили от работы

      Цивилева получила новую должность в Минобороны

      Вернувшийся в Россию после семи лет в США хоккеист сравнил страны

      Адвокат обвиняемого в теракте в «Крокусе» попросил суд отпустить его из СИЗО

      В багажнике пытавшегося скрыться от полиции пьяного россиянина нашли трех девочек

      Трое мужчин на видео угрожали наказывать жителей Москвы и попались полиции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше