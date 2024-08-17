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12:25, 17 августа 2024Бывший СССР

Дрон ВСУ атаковал дорогу рядом с энергоблоками ЗАЭС

Дрон ВСУ атаковал дорогу рядом с энергоблоками ЗАЭС, которой пользуется персонал

Фото: Alina Smutko / Reuters

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал территорию Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщается в Telegram-канале станции.

Отмечается, что дрон сбросил заряд на дорогу рядом с энергоблоками, которой постоянно пользуются рабочие. «В очередной раз создана прямая угроза безопасности персонала и станции», — говорится в заявлении.

Известно, что в результате инцидента никто не пострадал. В свою очередь, находившиеся на станции инспекторы МАГАТЭ посетили место падения снаряда.

11 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий также сообщал о возгорании на объекте охладительных систем ЗАЭС в результате обстрела Энергодара украинскими военными.

При этом Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что ситуация с физической и ядерной безопасностью на ЗАЭС сложная. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что проводить техобслуживание АЭС особенно тяжело во время боевых действий.

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      Карина Черных
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