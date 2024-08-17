В Германии создадут комиссию по расследованию подрыва «Северных потоков»

Бундестаг: в ФРГ создадут комиссию по расследованию подрыва «Северных потоков»

В ФРГ необходимо создать комиссию по расследованию подрывов российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» с целью выявления роли правительства Германии в инциденте. Об этом заявила депутат Бундестага Сара Вагенкнехт, пишет РИА Новости.

По ее словам, если станет известно, что власти Германии знали какую-либо информацию о плане нападения, то в немецкой политике возникнет «скандал века». «Нам нужна комиссия по расследованию в бундестаге, чтобы выяснить роль правительства ФРГ. Что и в какой момент знали немецкие власти и представители правительства?» — отметила она.

Вагенкнехт уточнила, что подрыв газопроводов можно считать атакой на немецкое энергоснабжение.

Взрывы на газопроводах« Северный поток» и «Северный поток-2», по которым Россия поставляла газ в Европу, произошли 26 сентября 2022 года. Ранее стало известно, что приказ взорвать объекты отдал бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.