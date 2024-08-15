В США заявили, что Залужный проигнорировал приказ об отмене подрыва «Северных потоков». Что ответил экс-главком ВСУ?

WSJ: Залужный отвергает причастность к подрыву газопроводов «Северные потоки»

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный прокомментировал информацию издания The Wall Street Journal (WSJ), согласно которой он отдал приказ взорвать газопроводы «Северные потоки».

Во время диверсии на трубопроводах в сентябре 2022 года Залужный занимал пост главнокомандующего ВС Украины, его он покинул лишь 8 февраля текущего года. Как передает американская деловая газета, Залужный заявил, что ему неизвестно о какой-либо подобной операции на «Северных потоках», и назвал любые предположения об обратном провокацией.

Вооруженные силы Украины, добавил он, не уполномочены проводить зарубежные миссии, и поэтому он не мог быть в них замешан цитирует экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Wall Street Journal

В США рассказали, что Залужный проигнорировал приказ Зеленского и подорвал «Северные потоки»

По данным The Wall Street Journal, президент Украины Владимир Зеленский лично одобрил план подрыва «Северных потоков» осенью 2022 года. При этом, отмечала газета, обсуждение диверсии на газопроводах украинскими чиновниками началось еще в мае 2022 года. Однако все договоренности были исключительно устные.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Изначально планировалось, что в операции примут участие несколько дайверов, включая одну женщину. Ее присутствие в команде должно было создать иллюзию дружеского круиза.

Однако, когда об инициативе в Киеве узнали в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ), то потребовали от Зеленского отменить операцию. По информации WSJ, украинский лидер согласился не проводить диверсию и отдал соответствующий приказ главнокомандующему ВСУ Залужному, но тот его проигнорировал. Также, утверждается в материале, команда Залужного внесла ряд изменений в изначальный план. Каких именно, не уточняется.

В беседе с изданием четыре высокопоставленных работника украинских силовых структур, которые «либо принимали участие в подрыве "Северных потоков", либо имели непосредственный доступ к информации об этой операции», подтвердили, что Киев рассматривал трубопроводы в качестве законных целей для атаки.

Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / Reuters

Ранее немецкие СМИ опубликовали результаты своего расследования подрывов «Северных потоков»

Взрывы на газопроводах« Северный поток» и «Северный поток — 2», по которым Россия поставляла газ в Европу, произошли 26 сентября 2022 года. Накануне немецкие издания Die Zeit, Süddeutsche Zeitung и ARD опубликовали результаты собственного расследования подрывов «Северных потоков». Согласно их данным, подрыв трубопроводов могли осуществить трое украинских дайверов, придерживающихся патриотической позиции.

Также немецкие журналисты выяснили, что Генпрокуратура ФРГ по подозрению в подрывах газопроводов выдала ордер на арест украинца, который работает инструктором по дайвингу. Представителям немецкой прессы удалось дозвониться до главного подозреваемого Владимира Ц. Сообщалось, что мужчина был крайне удивлен обвинениями, сразу же начал отрицать причастность к диверсии и бросил трубку. При этом местонахождение главного подозреваемого неизвестно, но ранее он якобы находился на территории Польши.

В свою очередь, украинский дайвер Светлана Успенская, которую немецкие СМИ назвали подозреваемой в деле о подрыве газопроводов, пригрозила подать в суд на издания из-за статьи. Она рассказала, что в момент совершения диверсии находилась в Киеве, а также добавила, что ее максимальная глубина погружения составляет 30 метров, тогда как взрывы произошли на глубине 70-80 метров.