В Германии раскрыли секретные документы по «Северному потоку». О чем в них говорится?

SZ: Меркель и Шольц лоббировали строительство Nord Stream 2

Министерство экономики Германии предоставило газете Süddeutsche Zeitung (SZ) секретные документы, в которых говорится о роли западных политиков в строительстве российского газопровода «Северный поток-2». В частности, в них приводится информация о тайных уступках президента США Джо Байдена и упорной борьбе бывшего и действующего канцлеров ФРГ Ангелы Меркель и Олафа Шольца.

Согласно бумагам, бывший американский лидер Дональд Трамп был решительным противником строительства «Северного потока-2» и ввел против него санкции. Однако нынешний глава Соединенных Штатов согласился сделать значительные послабления правительству ФРГ в данном вопросе.

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Уточняется, что есть немало документов, касающихся контактов Берлина и Вашингтона по поводу газопровода. В них сказано, что летом 2021 года Меркель отправила в США высокопоставленных чиновников для согласования резолюции по недопущению Германией использования Россией поставок энергоносителей в качестве оружия.

Меркель и Шольц боролись за строительство «Северного потока-2»

В различных служебных записках, донесениях посольств и памятках говорится, что бывший немецкий канцлер и две коалиции под ее руководством боролись за строительство газопровода и лоббировали интересы «Газпрома».

По данным SZ, желанию немецких политиков сотрудничать с Москвой не смогли помешать ни сопротивление со стороны Восточной Европы, Брюсселя и Вашингтона, ни их критика российского президента Владимира Путина.

На протяжении семи лет две большие коалиции объявляли этот газопровод «частным экономическим проектом», хотя при этом всеми силами боролись за него. Семь лет они отмахивались от сомнений своих партнеров, как от надоедливых мух. Ничто не могло заставить немцев засомневаться в благостной картине, которую нарисовала им компания Nord Stream 2 AG

Отмечается, что Меркель не видела угрозы в «Северном потоке-2», хотя Европейская комиссия была настроена скептически в отношении проекта.

В служебной записке Министерства экономики Германии 2014 года говорилось, что «в обозримом будущем» ФРГ будет зависеть от импорта газа из России и полный отказ от него «не представляется возможным в ближайшие годы и десятилетия».

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Согласно служебным документам, в 2015 году, узнав о планах «Газпрома» построить новый газопровод с участием европейских фирм, Меркель дала указания поддерживать проект внутри правительства, чтобы «укрепить роль Германии как европейского газового хаба».

Уточняется также, что до отзыва доклада, открывавшего окончательную дорогу для сдачи в эксплуатацию «Северного потока-2», Шольц также активно пытался «расчистить дорогу» российскому газопроводу.

Путин обвинил спецслужбы США в диверсиях на «Северных потоках»

26 сентября 2022 года на российских газопроводах в Европу — «Северном потоке» и незапущенном «Северном потоке-2» — произошли взрывы, которые привели к масштабным утечкам газа. Аварии были зафиксированы в территориальных водах Швеции и Дании.

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Президент России Владимир Путин обвинил в диверсиях на газопроводе спецслужбы Соединенных Штатов. Глава государства отказался вдаваться в детали, но подчеркнул, что в таких случаях следует искать тех, кто может быть заинтересован.

В данном случае надо искать не только того, кто заинтересован, но и того, кто может это сделать Владимир Путин президент России

По словам российского лидера, заинтересованных может быть много, однако залезть на дно Балтийского моря и осуществить этот взрыв могут не все.

Американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс также счел, что за подрывом российского газопровода стоит администрация США.

Он напомнил, что Вашингтон обещал сделать это «десятки раз», и раскритиковал Соединенные Штаты за замалчивание правды. «Мы живем в ситуации, когда люди во власти думают, что это игра, что в их обязанности не входит говорить нам (правду)», — заключил Сакс.