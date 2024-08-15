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08:24, 15 августа 2024Бывший СССР

Залужный прокомментировал информацию о его приказе взорвать «Северные потоки»

WSJ: Залужный назвал провокацией данные о его приказе взорвать «Северные потоки»

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный прокомментировал информацию о его приказе взорвать «Северные потоки». Он назвал данные заявления провокацией, передает издание The Wall Street Journal (WSJ).

«Генерал Залужный, ныне посол Украины в Великобритании, заявил в текстовой переписке, что ему ничего не известно о какой-либо подобной операции и что любые предположения об обратном являются "простой провокацией". Вооруженные силы Украины, добавил он, не уполномочены проводить зарубежные миссии, и поэтому он не мог быть в них замешан», — говорится в сообщении WSJ.

По информации журналистов The Wall Street Journal, план подрыва «Северных потоков» осенью 2022 года был одобрен лично президентом Украины Владимиром Зеленским. По данным издания, диверсию на газопроводах в Киеве начали обсуждать за несколько месяцев до этого, в мае 2022 года.

При этом, отмечает WSJ, когда Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США узнало о намерениях Зеленского, от украинского лидера потребовали отменить операцию. Президент согласился отказаться от подрыва газопроводов, однако Залужный проигнорировал приказ главы государства.

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      Екатерина Грищенко
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