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03:46, 17 августа 2024Мир

Киев ответил на запрос суда Аргентины по экстрадиции россиянина Чуркина

Адвокат Рубилар: Киев ответил на запрос суда Аргентины по экстрадиции Чуркина

Фото: Pixabay

Киев ответил на запрос суда Аргентины по экстрадиции россиянина Игоря Чуркина, который был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса в январе этого года по запросу Украины. Об этом сообщил его адвокат Кристиан Рубилар, передает ТАСС.

«Генеральная прокуратура Украины дала ответ. Есть причины для отказа», — уточнил юрист. Он пояснил, что Киев намерен арестовать Чуркина не из-за тяжести преступления, в котором он подозревается, а из-за значимости его фигуры.

Рубилар подчеркнул, что это очень серьезное нарушение, которое означает, что россиянин является для украинской стороны военной целью высокой ценности. Кроме того, Украина не может гарантировать сохранность его жизни.

Генпрокурор по вопросам экстрадиции считает, что имеет право на арест Чуркина на основании подозрений, без доказательств или судебного ордера. «Это означает, что его хотят задержать для проведения расследования, что для любого адвоката, специализирующегося на уголовном праве, означает, что им могут понадобиться пытки для получения признания», — добавил защитник.

Рубилар рассказал, что у него есть три дня для подачи ходатайства. Кроме того, должна состояться встреча, на которой будет присутствовать его подзащитный, представитель прокуратуры и судья, после чего будет вынесено решение.

В начале февраля 2024 года Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило о задержании Чуркина в Аргентине. Он прибыл туда с туристическими целями. В ведомстве утверждают, что задержанный «пытался сохранить активы на Украине за счет государственного банка». В июле 2022 года россиянину и его сообщнику были предъявлены обвинения.

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      Марина Совина
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