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20:55, 17 августа 2024Культура

Короткометражка режиссеров из России получила приз на зарубежном кинофестивале

Фильм «Гимн чумы» режиссеров из России получил приз на фестивале в Локарно

Кадр: фильм «Гимн чумы»

Короткометражный фильм «Гимн чумы» режиссерской группы Ataka51 родом из России получил приз «Золотой леопард» (Pardino d’Argento) на 77-м международном кинофестивале в швейцарском Локарно. Соответствующая информация появилась на сайте конкурса.

Повествование в завоевавшей зарубежную награду ленте ведется об оркестре, который записывает композицию по мотивам «Пира во время чумы» Александра Пушкина. «Пока музыканты записывают свою музыку, время останавливается и духи прошлого восстают из мертвых», — говорится в описании фильма на сайте его авторов.

Отмечается, что музыку к фильму написали отечественные артисты Леонид Федоров и Владимир Мартынов. При этом при создании работы режиссеры вдохновлялись рассказом «Захваченный дом» аргентинского прозаика и поэта Хулио Кортасара.

Ataka51 — творческое объединение, в котором состоят Дмитрий Горбатый, Алекс Епихов, Филип Иванов и Сергей Медведев. Коллектив также известен совместными работами с российским рэпером Хаски (настоящее имя — Дмитрий Кузнецов).

Ранее в августе фильм «Анора» режиссера Шона Бэйкера с участием российских актеров вошел в список потенциальных претендентов на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм».

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      Алина Гостева
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