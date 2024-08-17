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06:29, 17 августа 2024Бывший СССР

«Ланцет» поразил бронированную машину ВСУ в курском приграничье

«Ланцет» поразил бронированную машину ВСУ «Козак» в Курской области

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Российские военные с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили украинскую бронемашину «Козак» в приграничном районе Курской области. Кадры ликвидации техники опубликовало Минобороны России.

В ролике российский военнослужащий, оператор барражирующего боеприпаса «Ланцет», уничтожает боевую бронированную машину Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе сосредоточения боевой техники противника.

Ранее в Курской области в ходе стрелкового боя российские военнослужащие уничтожили группу штурмовиков. Встречный стрелковый бой шел близ населенного пункта Крупец в Курской области. Вооруженные силы (ВС) России вели борьбу с 1-ым десантно-штурмовым батальоном 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ.

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      Марина Совина
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