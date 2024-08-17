Массовая драка с участием несовершеннолетних произошла в Москве

Полиция задержала участников массовой драки на юго-востоке Москвы

В субботу, 17 августа, на юго-востоке Москвы произошла массовая драка. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел на Братиславской улице. Участие в драке принимали несколько подростков. По предварительной информации, между группой граждан произошел конфликт перешедший в потасовку. Несколько участников конфликта, в том числе несовершеннолетние, были доставлены для разбирательства в территориальный отдел полиции.

Ранее в Москве суд арестовал четверых участников массовой драки со стрельбой на Медынской улице. В конфликте участвовали 15 человек, двое человек с ножевыми ранениями были госпитализированы. По предварительным данным, было применено травматическое оружие.