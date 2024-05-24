Устроивших массовую драку в Москве арестовали

В Москве арестованы четверо мужчин, устроивших массовую драку на Медынской улице

В полиции уточнили количество участников драки со стрельбой в Бирюлево

Начало событий в новости В полиции уточнили количество участников драки со стрельбой в Бирюлево

В Москве суд арестовал четверых участников массовой драки со стрельбой на Медынской улице. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

24 мая следователи возбудили дело о покушении на расправу против четырех участников массовой драки со стрельбой на юге Москвы. Действия арестованных квалифицированы по части 3 статьи 30, пункта «и», части 2 статьи 105 («Покушение на убийство из хулиганских побуждений») УК РФ.

Дело также возбуждено по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Следователи намерены ходатайствовать об избирании фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в драке участвовало 15 мужчин.