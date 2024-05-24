Дело о покушении на расправу возбудили после массовой драки на юге Москвы

На 4 участников массовой драки в Москве возбудили дело о покушении на убийство

Следователи возбудили дело о покушении на расправу против четырех участников массовой драки со стрельбой на юге Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Следователи квалифицировали действия четырех подозреваемых в возрасте от 25 до 34 лет по части 3 статьи 30, пункта «и», части 2 статьи 105 («Покушение на убийство из хулиганских побуждений») УК РФ. Дело также возбуждено по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Следователи намерены ходатайствовать об избирании фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу.

Вечером 21 мая очевидцы вызвали правоохранительные органы из-за стрельбы на Медынской улице. В драке участвовали 15 мужчин.

Выяснилось, что потасовку устроили между собой две группы, один из участников драки использовал нож, а затем стал стрелять из травматического пистолета. В массовой драке пострадали два человека, здоровью одного из них причинен тяжкий вред. Причиной конфликта стало вмешательство в грубые действия в отношении женщины.