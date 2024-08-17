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13:36, 17 августа 2024Россия

Минобороны России раскрыло потери ВСУ в зоне спецоперации за сутки

Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли до 2010 военнослужащих в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в зоне специальной военной операции (СВО) до 2010 военнослужащих. Данные об этом раскрыли в Минобороны России.

Согласно данным ведомства, наибольшие потери Украина понесла в зоне ответственности «Южной» группировки российских войск, где Киев лишился 680-ти бойцов, шести автомобилей, 155-милимитровой американской гаубицы М198, двух британских гаубиц FH-70, 152-милимитрового орудия Д-20, двух самоходных артиллерийских установок (САУ) «Гвоздика», трех гаубиц Д-30, а также одной — L-119. Помимо этого, уничтожены четыре полевых склада боеприпасов.

Еще 580 человек ВСУ потеряли в зоне действия группировки войск «Запад», также лишившись бронетранспортера М113, трех бронемашин MaxxPro, САУ Krab, гаубицы Д-30 и станций радиоэлектронной борьбы «Гарант» и «Буковель-AD». В свою очередь, подразделения группировки «Север» ликвидировали свыше 150 бойцов противника и уничтожили четыре автомобиля, гаубицу М777, две гаубицы Д-30, станции радиоэлектронной борьбы «Полонез» и «Анклав-Н», а также комплекс радиоэлектронной разведки «Пластун».

В районе ответственности группировки «Центр» ВСУ потеряли до 420 солдат, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113, три боевые бронемашины, пять пикапов, гаубицу М777, две САУ «Гвоздика» и две гаубицы Д-30. Бойцы «Востока» вывели из боя свыше 105-ти военнослужащих, восемь автомобилей и гаубицу «Мста-Б», «Днепра» — до 75-ти военнослужащих, четыре автомобиля, две гаубицы М777 и САУ «Гвоздика», а также уничтожили полевой склад боеприпасов.

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Ранее в Минобороны России отчитались, что за неделю с 10 по 16 августа ВСУ потеряли в зоне СВО до 14 560 бойцов. Самые большие потери украинская армия понесла в зоне ответственности подразделений группировок российских войск «Запад», «Юг» и «Центр» — 3450, 3825 и 3195 военнослужащих соответственно.

ЖЗЛ
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      Сергей Истомин
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