Минобороны России: за неделю ВСУ потеряли до 14 560 бойцов в зоне проведения СВО

За неделю Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 14 560 бойцов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Самые большие потери украинская армия понесла в зоне ответственности подразделений группировок российских войск «Запад», «Юг» и «Центр» — 3450, 3825 и 3195 военнослужащих соответственно.

Еще 4090 человек личного состава противник лишился во время боестолкновений с подразделениями группировок войск «Север», «Восток» и «Днепр», следует из еженедельного брифинга министерства.

Ранее стало известно, что в Курской области в ходе стрелкового боя российские военнослужащие уничтожили группу штурмовиков противника. Отмечается, что встречный стрелковый бой шел близ населенного пункта Крупец в российском регионе.