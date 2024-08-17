В Китае загорелся бывший российский авианесущий крейсер «Минск»

Проданный Россией в 1995-м на слом авианесущий крейсер «Минск» загорелся в Китае

Бывший тяжелый авианесущий крейсер (ТАКР) «Минск», проданный Россией в 1995 году на слом в Южную Корею, загорелся в Наньтуне (фактически пригород Шанхая), где стоял на ремонте. Об этом со ссылкой на пожарную службу региона сообщает Guancha.

Начавшийся ночью пожар охватил большую часть корабля. Утром дым продолжал валить из рубки. Причина возгорания не уточняется.

«Минск» был выведен из состава Тихоокеанского флота в 1993 году. Китай выкупил его уже в Южной Корее, после чего крейсер сделали главным объектом парка развлечений Minsk World в Шэньчжене.

Сам парк неоднократно перепродавали, а в 2016 году закрыли. Новый владелец решил отдать территорию под застройку. В том же году «Минск» перебуксировали в Наньтун, где он должен был стать объектом нового парка развлечений, но этот проект так и не был реализован.

В общей сложности в СССР были построены шесть ТАКР проекта 1143 «Кречет». В нестоящее время на вооружении России остался только один из них — «Адмирал Кузнецов». С 2017 года он стоит на ремонте, куда прибыл после участия в сирийской операции. Пять лет назад на нем также произошел пожар, в результате которого погибли два человека. Сроки завершения ремонта неоднократно переносили.

