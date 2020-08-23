Раскрыта стоимость восстановления подгоревшего «Адмирала Кузнецова»

Стоимость восстановления подгоревшего «Адмирала Кузнецова» составит около 350 миллионов рублей. Об этом в воскресенье, 23 августа, сообщает ТАСС.

По данным агентства, объединенная судостроительная корпорация (ОСК) подсчитала сумму ущерба, нанесенного авианосцу пожаром. Как заявил гендиректор ОСК Алексей Рахманов, общий бюджет «находится в диапазоне 300-350 миллионов рублей».

«Нам повезло, что пожар не затронул что-то существенное, и нет оснований полагать, что именно это событие как-то повлияет на завершение ремонта "Адмирала Кузнецова»", — отметил он, добавив, что докование корабля должно состояться летом 2021 года, а ВМФ России его передадут в 2022 году.

В декабре 2019 года на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» случился пожар. В октябре 2018 года утонул док, используемый для ремонта авианосца.

В настоящее время «Адмирал Кузнецов» находится на ремонте.