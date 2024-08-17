Мирные жители пострадали при атаке ВСУ на российский город

Белгородский губернатор Гладков: при обстреле ВСУ в Шебекино пострадали трое

Три мирных жителя пострадали при обстреле города Шебекино Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, у двух женщин и мужчины диагностировали минно-взрывные травмы и контузию. Им оказали медицинскую помощь на месте. Помимо этого, в результате прямого попадания украинского снаряда в частном доме повреждена крыша, выбиты окна и посечен фасад. «Во втором домовладении посечен забор. Осколками поврежден один легковой автомобиль. Также есть локальные повреждения на линии электропередачи», — написал Гладков.

Он подчеркнул, что информация о последствиях уточняется. На месте работают оперативные службы.

Днем ранее в результате двух обстрелов Шебекино также пострадали трое горожан. Кроме того, оказались повреждены жилые дома, автомобили и линия электропередачи, в результате чего часть населенного пункта осталась без света.