Число пострадавших при обстрелах российского города ВСУ выросло

Белгородский губернатор Гладков: после обстрела Шебекино ВСУ ранены еще двое

В Шебекино выявили еще двух мирных жителей, раненных в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Таким образом число пострадавших выросло до трех, следует из сообщения губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в Telegram.

По его словам, в больницу обратился мужчина с осколочным ранением ноги. Еще один мирный житель пострадал в результате сброса взрывчатки с беспилотника. «Пострадавший с осколочным ранением локтевого сустава самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. После оказания всей необходимой медицинской помощи он отпущен домой», — написал Гладков, добавив, что в результате атаки поврежден фасад торгового объекта.