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16:35, 16 августа 2024Россия

Число пострадавших при обстрелах российского города ВСУ выросло

Белгородский губернатор Гладков: после обстрела Шебекино ВСУ ранены еще двое

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Шебекино выявили еще двух мирных жителей, раненных в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Таким образом число пострадавших выросло до трех, следует из сообщения губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в Telegram.

По его словам, в больницу обратился мужчина с осколочным ранением ноги. Еще один мирный житель пострадал в результате сброса взрывчатки с беспилотника. «Пострадавший с осколочным ранением локтевого сустава самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. После оказания всей необходимой медицинской помощи он отпущен домой», — написал Гладков, добавив, что в результате атаки поврежден фасад торгового объекта.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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