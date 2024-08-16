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08:01, 16 августа 2024Россия

В России беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на частный сектор

Губернатор Гладков: дрон ВСУ сбросил взрывчатку на частный сектор Графовки

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил взрывчатку на частный сектор села Графовки Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В результате полностью сгорели два автомобиля. Также различные повреждения выявлены в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы», — отчитался губернатор.

По его данным, никто не пострадал. Гладков опубликовал кадры с места происшествия, на которых видны полностью сгоревшие машины и огонь, распространяющийся близ жилых частных домов.

Министр обороны России Андрей Белоусов ранее сообщил, что Генеральный штаб Вооруженных сил (ВС) России подготовил план, в котором изложены дополнительные меры защиты Белгородской области. В плане изложены пути повышения эффективности системы управления войсками через взаимодействие с силовыми ведомствами и администрацией региона.

В Белгородской области из-за атак и попыток проникновения ВСУ ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера. Там также действует режим контртеррористической операции (КТО).

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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