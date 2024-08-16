В России беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на частный сектор

Губернатор Гладков: дрон ВСУ сбросил взрывчатку на частный сектор Графовки

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил взрывчатку на частный сектор села Графовки Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В результате полностью сгорели два автомобиля. Также различные повреждения выявлены в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы», — отчитался губернатор.

По его данным, никто не пострадал. Гладков опубликовал кадры с места происшествия, на которых видны полностью сгоревшие машины и огонь, распространяющийся близ жилых частных домов.

Министр обороны России Андрей Белоусов ранее сообщил, что Генеральный штаб Вооруженных сил (ВС) России подготовил план, в котором изложены дополнительные меры защиты Белгородской области. В плане изложены пути повышения эффективности системы управления войсками через взаимодействие с силовыми ведомствами и администрацией региона.

В Белгородской области из-за атак и попыток проникновения ВСУ ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера. Там также действует режим контртеррористической операции (КТО).