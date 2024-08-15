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15:32, 15 августа 2024Россия

Генштаб ВС России подготовил план действий по защите Белгородской области

Белоусов: Генштаб подготовил план по мерам защиты Белгородской области

Кадр: Минобороны России

Генеральный штаб Вооруженных сил (ВС) России подготовил план, в котором изложены дополнительные меры защиты Белгородской области от атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил министр обороны Андрей Белоусов на совещании по ситуации в приграничье, пишет оборонное ведомство в Telegram-канале.

Глава Минобороны уточнил, что в плане изложены пути повышения эффективности системы управления войсками через взаимодействие с силовыми ведомствами и администрацией Белгородской области. Для его реализации будут назначены ответственные чиновники и выделены дополнительные силы и встречи.

Белоусов в четверг, 15 августа, провел совещание по обеспечению безопасности приграничья России. В нем приняли участие губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, заместители Министра обороны генерал-лейтенант Андрей Булыга и Алексей Криворучко, а также представители администрации президента.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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