Белоусов провел совещание по обеспечению безопасности приграничья России

Белоусов провел совещание по обеспечению безопасности приграничных регионов РФ

Министр обороны России Андрей Белоусов провел совещание, на котором обсуждались вопросы обеспечения безопасности приграничных регионов России. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

В совещании приняли участие губернатор губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, заместители Министра обороны генерал-лейтенант Андрей Булыга и Алексей Криворучко, а также представители администрации президента.

Там уточнили, что на встрече с главой Минобороны обсуждались вопросы обеспечения целостности и неприкосновенности территорий России у границы с Украиной. Кроме того, речь заходила и о защите населения и инфраструктуры от нападений со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Планируется заслушать план конкретных действий, который подготовлен Генеральным штабом по дополнительным мерам», — приводятся слова Белоусова. Министр будет лично контролировать исполнение поручений по приграничью и ситуацию там.