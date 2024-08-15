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14:45, 15 августа 2024Россия

Белоусов провел совещание по обеспечению безопасности приграничья России

Белоусов провел совещание по обеспечению безопасности приграничных регионов РФ

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов провел совещание, на котором обсуждались вопросы обеспечения безопасности приграничных регионов России. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

В совещании приняли участие губернатор губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, заместители Министра обороны генерал-лейтенант Андрей Булыга и Алексей Криворучко, а также представители администрации президента.

Там уточнили, что на встрече с главой Минобороны обсуждались вопросы обеспечения целостности и неприкосновенности территорий России у границы с Украиной. Кроме того, речь заходила и о защите населения и инфраструктуры от нападений со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Планируется заслушать план конкретных действий, который подготовлен Генеральным штабом по дополнительным мерам», — приводятся слова Белоусова. Министр будет лично контролировать исполнение поручений по приграничью и ситуацию там.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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