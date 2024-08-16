Мирный житель пострадал при обстреле российского города

Гладков: город Шебекино дважды обстреляли со стороны ВСУ, ранен мирный житель

Город Шебекино в Белгородской области дважды обстреляли Вооруженные силы Украины (ВСУ), пострадал один мирный житель. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Мужчина с осколочным ранением плеча самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал чиновник.

При двух обстрелах повреждения получил один многоквартирный дом. Еще в двух частных домовладениях зафиксировали выбитые окна, посеченные фасады и заборы. Помимо того, атак повредила три легковых автомобиля.

Ранее стало известно, что украинские войска атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области. «В городе Шебекино в результате прилета снаряда в одном частном домовладении выбиты окна, повреждены кровля и забор», — отчитался тогда Гладков.