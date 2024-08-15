ВСУ атаковали четыре населенных пункта в российском регионе

Губернатор Гладков: ВСУ атаковали четыре населенных пункта Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В городе Шебекино в результате прилета снаряда в одном частном домовладении выбиты окна, повреждены кровля и забор. Село Муром Шебекинского городского округа атаковано с помощью беспилотника, вследствие чего повреждён частный дом», — написал губернатор.

Гладков добавил, что в селе Старый Хутор украинский беспилотник сбросил взрывное устройство, из-за чего в частном домовладении были выбиты стекла и посечен забор. Кроме того, в хуторе Леоновка FPV-дрон повредил оборудование на территории сельхозпредприятия.

13 августа Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) запросило у России доступ для отправки своей миссии в Курскую область. 15 августа официальный представитель организации Элизабет Троссел рассказала, что УВКПЧ запросило у Москвы доступ в три российских области — Курскую, Брянскую и Белгородскую.