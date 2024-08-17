На Камчатке произошло землетрясение

В Тихом океане у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,0

В Тихом океане у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,0. Информация о происшествии опубликована на сайте регионального филиала геофизической службы РАН.

Уточняется, что эпицентр находился в 108 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине 6 километров.

13 августа землетрясение зарегистрировали в Тихом океане у берегов Курильских островов. Его магнитуда составила 4,6.

За три дня до этого землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Охотском море к востоку от побережья Сахалина. Очаг бедствия залегал на глубине 408 километров.