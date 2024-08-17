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22:41, 17 августа 2024Россия

На Камчатке произошло землетрясение

В Тихом океане у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,0
СюжетЗемлетрясение на Камчатке

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Тихом океане у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,0. Информация о происшествии опубликована на сайте регионального филиала геофизической службы РАН.

Уточняется, что эпицентр находился в 108 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине 6 километров.

13 августа землетрясение зарегистрировали в Тихом океане у берегов Курильских островов. Его магнитуда составила 4,6.

За три дня до этого землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Охотском море к востоку от побережья Сахалина. Очаг бедствия залегал на глубине 408 километров.

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      Марина Совина
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