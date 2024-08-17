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13:23, 17 августа 2024Россия

На украинских аэродромах уничтожили бомбардировщик и три вертолета

Минобороны: ВС РФ уничтожили на украинских аэродромах Су-24 и три вертолета ВСУ

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Российские войска уничтожили на украинских аэродромах бомбардировщик Су-24 и три вертолета Воздушных сил Украины, среди которых два Ми-8 и один Ми-17, заявили в субботу в Минобороны РФ.

Кроме того, ударами авиации, беспилотниками и артиллерией за минувшие сутки уничтожены две пусковые установки и транспортно-заряжающая машина системы HIMARS, четыре пусковые установки и две радиолокационные станции комплекса Patriot, пусковая установка и радиолокационная станция зенитного комплекса IRIS-T из Германии.

В ночь с пятницы на субботу, с 16 на 17 августа, российские военные уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью.

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      Антон Похиляк
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