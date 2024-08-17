На украинских аэродромах уничтожили бомбардировщик и три вертолета

Минобороны: ВС РФ уничтожили на украинских аэродромах Су-24 и три вертолета ВСУ

Российские войска уничтожили на украинских аэродромах бомбардировщик Су-24 и три вертолета Воздушных сил Украины, среди которых два Ми-8 и один Ми-17, заявили в субботу в Минобороны РФ.

Кроме того, ударами авиации, беспилотниками и артиллерией за минувшие сутки уничтожены две пусковые установки и транспортно-заряжающая машина системы HIMARS, четыре пусковые установки и две радиолокационные станции комплекса Patriot, пусковая установка и радиолокационная станция зенитного комплекса IRIS-T из Германии.

В ночь с пятницы на субботу, с 16 на 17 августа, российские военные уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью.

