UnHerd: ФРГ может прекратить помогать Украине из-за подрыва «Северного потока»

Украина может потерять важного союзника в лице Германии из-за новости о ее причастности к взрыву газопровода «Северный поток». Об этом сообщает обозреватель Ральф Шелльхаммер в статье для британского сайта UnHerd.

Как пишет журналист, план диверсантов может подорвать немецкую поддержку Киева вместо того, чтобы ослабить Россию. По его словам, политические партии ФРГ, которые критически относятся к этой поддержке, несомненно будут использовать разоблачение в свою пользу.

Ранее The Wall Street Journal (WSJ), Die Welt и другие крупные издания опубликовали статью, утверждающую, что приказ о подрыве «Северных потоков» отдали представители Украины. В них в том числе назывались имена ныряльщиков, непосредственно установивших взрывчатку.

Руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов назвал эти публикации спектаклем, отвлекающим мировую общественность от вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область.

