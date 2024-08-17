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14:46, 17 августа 2024Интернет и СМИ

На Западе предупредили Украину о возможной потере важного союзника

UnHerd: ФРГ может прекратить помогать Украине из-за подрыва «Северного потока»

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Украина может потерять важного союзника в лице Германии из-за новости о ее причастности к взрыву газопровода «Северный поток». Об этом сообщает обозреватель Ральф Шелльхаммер в статье для британского сайта UnHerd.

Как пишет журналист, план диверсантов может подорвать немецкую поддержку Киева вместо того, чтобы ослабить Россию. По его словам, политические партии ФРГ, которые критически относятся к этой поддержке, несомненно будут использовать разоблачение в свою пользу.

Ранее The Wall Street Journal (WSJ), Die Welt и другие крупные издания опубликовали статью, утверждающую, что приказ о подрыве «Северных потоков» отдали представители Украины. В них в том числе назывались имена ныряльщиков, непосредственно установивших взрывчатку.

Руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов назвал эти публикации спектаклем, отвлекающим мировую общественность от вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область.

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      Олеся Мицкевич
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