Политолог Белов назвал спектаклем публикации о подрыве «Северных потоков»

Последние публикации западных СМИ о подрыве «Северных потоков» были спектаклем, отвлекающим мировую общественность от вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Об этом заявил Руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов в беседе с РИА Новости.

Речь идет о материалах The Wall Street Journal (WSJ), Die Welt и других крупных изданий, в которых приводятся доводы в пользу версии, что подрыв спланировали представители Украины. В том числе называются имена установивших взрывчатку ныряльщиков.

Так, WSJ пишет, что главным подозреваемым в подрыве полиция Германии считает экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, который мог руководить операцией. По информации издания, его план одобрил украинский президент Владимир Зеленский, который позднее под давлением ЦРУ пытался все остановить. При этом газета утверждает, что идея теракта возникла во время застолья в мае 2022 года, а для осуществления задуманного использовалась яхта «Андромеда», предположительно, перевозившая взрывчатку.

По мнению политолога Белова, западные СМИ свели все «к трем любителям и одной яхте», хотя в такой операции должны были участвовать военные и спецтехника. Он считает, что властям Германии, Дании и Швеции давно известны все детали произошедшего, однако они не хотят их обнародовать. «Как говорят в таких случаях, ищите тех, кому было выгодно. Очевидно, что это США и Украина. Но нам предлагают каких-то непонятных людей, которые якобы действовали чуть ли не по собственной инициативе», — пояснил он.

Ранее в ФРГ призвали создать комиссию по расследованию подрывов российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» с целью выявления роли правительства страны в инциденте. С инициативой выступила депутат Бундестага Сара Вагенкнехт. По ее мнению, если станет известно, что власти Германии знали какую-либо информацию о плане нападения, то в немецкой политике возникнет «скандал века».