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01:01, 17 августа 2024Мир

На Западе заявили о больших потерях ВСУ под Курском

Аналитик Меркурис: Киев отправляет подкрепления под Курск из-за потерь ВСУ

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что украинское командование вынуждено снимать часть войск с других направлений и отправлять их под Курск из-за больших потерь в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он высказался в своем блоге на YouTube.

Меркурис заявил о больших потерях ВСУ под Курском и подчеркнул, что Киев отправляет подкрепления в этот район.

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«Украинцам приходится усиливать свои войска в Курской области и забирать резервы с других направлений. ВСУ идут в бой и попадают в "черную дыру" под Курском, поскольку их потери огромны», — заявил он.

Аналитик подчеркнул, что украинские власти одержимы идеей военных действий. Однако президент страны Владимир Зеленский и его администрация не обращают внимания на поражение ВСУ в Донбассе.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ утром 6 августа. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа, который оказался сильно разрушен.

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      Марина Совина
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