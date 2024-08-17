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23:03, 17 августа 2024Экономика

На Землю обрушилась новая магнитная буря

Синоптик Леус: обрушившаяся на Землю магнитная буря продлится до воскресенья

Фото: Thomas Warnack / dpa / Global Look Press

Вечером в субботу, 17 августа, на Землю обрушилась новая магнитная буря. Об этом в своем Telegram-канале заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, первоначально магнитная буря была средней, однако затем она стала более сильной и достигла класса G3. Эксперт подчеркнул, что магнитная буря продлится минимум до полудня воскресенья.

«После 18 часов индекс состояния геомагнитного поля Кр превысил шесть единиц, что соответствует уровню средней магнитной бури класса G1. Далее возмущения геомагнитного поля нарастали, и в 20 часов 46 минут по московскому времени магнитная буря стала сильной, класса G3», — сказал Леус.

Ранее лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН сообщила о том, что в ночь на воскресенье, 18 августа, на Земле ожидается магнитная буря. После 9 часов геомагнитная активность начнет снижаться, однако магнитосфера будет оставаться возбужденной до конца дня.

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      Артём Верейкин
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