Россиян предупредили о магнитной буре

ИКИ и ИСЗФ РАН: в ночь на 18 августа на Земле ожидается магнитная буря

В ночь на воскресенье, 18 августа, на Земле ожидается магнитная буря, следует из данных на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

По информации ученых, возмущения геомагнитного поля начнутся еще вечером субботы, 17 августа. Утром воскресенья, 18 августа, буря достигнет уровня G1, что считается слабой бурей. После 9 часов геомагнитная активность начнет снижаться, однако магнитосфера будет оставаться возбужденной до конца дня. Вероятность сильного магнитного шторма в субботу ученые оценили в 10 процентов, в воскресенье — в 20 процентов.

Днем ранее руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артем Абунин заявил, что в последнее время магнитные бури на Земле происходят каждые 7-10 суток, так что жители Москвы в ближайшие полтора года регулярно смогут наблюдать полярные сияния.