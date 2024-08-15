Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:34, 15 августа 2024Экономика

Москвичам пообещали регулярные северные сияния

В ближайшие 1,5 года в Москве регулярно можно будет наблюдать северное сияние

Фото: George Zakharchuk / Russian Look / Globallookpress.com

В ближайшие 1,5 года в Москве и Подмосковье регулярно можно будет наблюдать северное сияние. Возможность часто видеть их жителям столичного региона пообещал руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артем Абунин в разговоре с Агентством городских новостей «Москва».

Ученый пояснил, что возникновение полярных сияний связано с геомагнитными бурями, которые в последнее время происходят на Земле каждые 7-10 суток. «В столичном регионе проблематично увидеть полярные сияния из-за городской засветки и затянутости неба облаками. Однако в этом году нам повезло, и мы увидели несколько сияний. В ближайшие 1,5 года полярные сияния будут регулярно наблюдаться в столичном регионе и в других городах России, что нормально», — поделился информацией Абунин. Он добавил, что через три-четыре года солнечная активность достигнет минимума, и северные сияния в Москве и Московской области прекратятся. В связи с этим ученый порекомендовал наблюдать за этим атмосферным явлением сейчас, пока есть возможность.

Днем ранее стало известно, что усиление магнитной бури на Земле привело к повышению вероятности увидеть северное сияние в Москве до 75 процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      «Давят со всех щелей». Российский генерал заявил об изменении тактики ВСУ в Курской области

      На Украине предъявили очередное обвинение губернатору Херсонской области

      В МВД раскрыли размер некомплекта личного состава

      В США заявили о давлении Индии на Вашингтон из-за ситуации в Бангладеш

      В России отреагировали на появление британских танков в Курской области

      Москвичам пообещали регулярные северные сияния

      Стало известно о готовности Галкина выступить на корпоративе перед россиянами

      Четыре мирных россиянина пострадали при атаке украинского дрона

      Экс-депутат Рады предрек ВСУ катастрофу на покровском направлении

      На Украине предъявили новые обвинения бывшим командирам «Беркута»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше