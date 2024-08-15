Москвичам пообещали регулярные северные сияния

В ближайшие 1,5 года в Москве регулярно можно будет наблюдать северное сияние

В ближайшие 1,5 года в Москве и Подмосковье регулярно можно будет наблюдать северное сияние. Возможность часто видеть их жителям столичного региона пообещал руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артем Абунин в разговоре с Агентством городских новостей «Москва».

Ученый пояснил, что возникновение полярных сияний связано с геомагнитными бурями, которые в последнее время происходят на Земле каждые 7-10 суток. «В столичном регионе проблематично увидеть полярные сияния из-за городской засветки и затянутости неба облаками. Однако в этом году нам повезло, и мы увидели несколько сияний. В ближайшие 1,5 года полярные сияния будут регулярно наблюдаться в столичном регионе и в других городах России, что нормально», — поделился информацией Абунин. Он добавил, что через три-четыре года солнечная активность достигнет минимума, и северные сияния в Москве и Московской области прекратятся. В связи с этим ученый порекомендовал наблюдать за этим атмосферным явлением сейчас, пока есть возможность.

Днем ранее стало известно, что усиление магнитной бури на Земле привело к повышению вероятности увидеть северное сияние в Москве до 75 процентов.