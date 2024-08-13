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12:34, 13 августа 2024Экономика

Вероятность увидеть северное сияние в Москве оценили

Синоптик Леус: вероятность полярных сияний в Москве составляет 75 процентов

Фото: Unsplash

Усиление магнитной бури на Земле привело к тому, что вероятность увидеть северное сияние в Москве выросла до 75 процентов. Об этом, ссылаясь на данные российских ученых, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Магнитная буря стала еще сильнее. Временами ее интенсивность достигала уровня G4 — очень сильной магнитной бури. В такой ситуации, по информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, вероятность полярных сияний на широте Москвы составляет 75 процентов, не говоря уже о более северных территориях», — сообщил синоптик.

Жителям ряда российских регионов минувшей ночью удалось увидеть северное сияние. «Солнечная активность создала благоприятные условия для возникновения сияний даже там, где обычно их увидеть невозможно. Жители Омска, Орловской, Тверской, Ленинградской, Рязанской области и Челябинск запечатлели северное сияние из-за магнитной бури этой ночью», — отметил Леус. Помимо этого, редкое атмосферное явление также наблюдали жители столичного региона.

Синоптик также заявил, что слабая магнитная буря уровня G1 продлится до вечера вторника, 13 августа.

Днем ранее Леус рассказал, что самыми южными регионами России, где из-за магнитных бурь может наблюдаться полярное сияние, являются Хабаровский и Забайкальский края, а также Амурская область.

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      Полина Кислицына
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