Синоптик назвал самые южные регионы России для наблюдения за полярным сиянием

Синоптик Леус: жители Хабаровского края смогут наблюдать полярное сияние

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус назвал самые южные регионы России для наблюдения за полярным сиянием, которое может образоваться из-за магнитных бурь. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

По словам синоптика, за данным явлением смогут наблюдать даже жители северных районов Хабаровского и Забайкальского края, а также Амурской области. «Продолжающая сильная магнитная буря класса G3 делает возможным образование в ближайшие часы полярных сияний на востоке нашей страны, которые могут наблюдаться вплоть до северных границ Хабаровского края, Амурской области, Забайкалья», — отметил Леус.

Ранее российский ученый-физик, специалист в области космической плазмы и директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович усомнился во влиянии магнитных бурь на здоровье человека. Эксперт заявил, что они могут воздействовать на средства связи, навигационные системы и спутники.