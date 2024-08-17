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23:49, 17 августа 2024Интернет и СМИ

Названа возможная причина смерти племянника Михалкова

StarHit: племянник Михалкова Кончаловский умер во сне

Фото: Sebbi Strauch / Unsplash

Племянник российского режиссера Никиты Михалкова, журналист и писатель Дмитрий Кончаловский скончался на 61-м году жизни. Возможной причиной смерти Кончаловского называется остановка сердца сообщает издание StarHit со ссылкой на его бывшую супругу Ольгу Спиркину.

По данным издания, журналист ушел из жизни во сне.

Отмечается, что другие родственники Кончаловского не делали официальных заявлений. Точные причины смерти племянника Михалкова неизвестны.

Ранее российский режиссер Никита Михалков рассказал о существовании в России условного списка «нерукопожатных деятелей культуры».

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      Маргарита Пименова
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