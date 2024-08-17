Обвиняемый в нападении на полицейскую американец заявил о своей невиновности

Гражданин США Татер не признал свою вину в нападении на капитана полиции

Гражданин США Джозеф Татер, арестованный по делу о применении насилия к представителю власти, не признал свою вину. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В настоящее время американец находится в СИЗО. Он пробудет там до 14 октября.

О гражданине США, устроившем дебош в пятизвездочном отеле Москвы, стало известно 14 августа. По предварительным данным, иностранец возмутился, что его не могут заселить в номер без миграционной карты, поругался с персоналом и ввязался в драку.

Прибывшие на место сотрудники силовых структур доставили дебошира в отдел. Там он не смог успокоиться и напал на женщину-капитана полиции.