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13:46, 17 августа 2024Силовые структуры

Обвиняемый в нападении на полицейскую американец заявил о своей невиновности

Гражданин США Татер не признал свою вину в нападении на капитана полиции

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Гражданин США Джозеф Татер, арестованный по делу о применении насилия к представителю власти, не признал свою вину. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В настоящее время американец находится в СИЗО. Он пробудет там до 14 октября.

О гражданине США, устроившем дебош в пятизвездочном отеле Москвы, стало известно 14 августа. По предварительным данным, иностранец возмутился, что его не могут заселить в номер без миграционной карты, поругался с персоналом и ввязался в драку.

Прибывшие на место сотрудники силовых структур доставили дебошира в отдел. Там он не смог успокоиться и напал на женщину-капитана полиции.

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      Олеся Мицкевич
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