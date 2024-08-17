Осужденный сбежал из российской колонии

Из колонии-поселения в Ростовской области сбежал осужденный за кражу

Из колонии-поселения № 8 в Ростовской области сбежал осужденный за кражу, сообщило ГУФСИН России по региону.

Там рассказали, что «факт незаконного отсутствия» выявили еще 13 августа. 37-летний мужчина не вернулся в исправительное учреждение после похода в продуктовый магазин. Он был осужден на два года по статье о краже.

ГУФСИН заявило, что ищет осужденного. Там также привели его приметы.

Ведомство напомнило, что в колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны, могут свободно передвигаться в пределах колонии-поселения, а с разрешения администрации — без надзора вне ее, но в пределах района. За уход из-под надзора осужденному грозит до четырех лет лишения свободы.

В мае в Ярославле из колонии сбежал 38-летний мужчина, осужденный за расправу. Мужчина отбывал наказание в колонии строгого режима, но в начале 2024 года ему заменили режим на общий из-за хорошего поведения. Однако 17 мая сотрудники колонии во время проверки заметили его пропажу. Теперь преступнику грозит еще четыре года колонии.

