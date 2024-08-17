Посольство РФ в Индонезии заявило о готовности к переезду в новую столицу

Посол России в Индонезии Толченов: дипмиссия готова к переезду в новую столицу

Российское посольство в Индонезии готово к переезду в новую столицу страны Нусантару в рамках рекомендаций властей страны, заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов. Об этом пишет РИА Новости.

«Конечно, для нашего посольства, которое имеет служебное здание и жилой комплекс в Джакарте, вопрос переезда будет непростым и финансово затратным», — отметил дипломат. При этом дипломатическая миссия готова к этому шагу и будет действовать согласно рекомендациям руководства Индонезии.

По его словам, должно пройти некоторое время, пока в новую столицу переедет национальное правительство. «В нынешних условиях будем готовы в дистанционном формате взаимодействовать с индонезийскими ведомствами, когда они переберутся в Нусантару, или же летать туда на регулярной основе», — указал он.

Впервые о планах переноса столицы Индонезии стало известно в 2019 году. Власти решили пойти на такой шаг из-за целого комплекса проблем, которые связаны с нынешней столицей Джакартой и ее 30-миллионным населением. Помимо огромных пробок, город постепенно уходит под воду, примерно на 15 сантиметров в год.