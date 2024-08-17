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14:35, 17 августа 2024Культура

Пригожин назвал «кошмаром» идею о новом ограничении для иноагентов

Продюсер Пригожин раскритиковал идею отключить монетизацию для иноагентов
Иосиф Пригожин

Иосиф Пригожин. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Идея оставить музыкантов-иноагентов без роялти, которые те получают за прослушивание на российских стриминговых сервисах, выглядит «просто кошмаром», ведь это лишение артистов права петь песни и радовать людей. Об этом в комментарии НСН заявил российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Предложение о новом ограничении для авторов, признанных Минюстром иноагентами, высказал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он указал, что вопрос нижняя палата парламента может рассмотреть уже в осеннюю сессию. По мнению депутат, такой запрет нельзя будет назвать цензурой, а слушатели и правообладатели не пострадают.

Однако Пригожин напомнил, что у композиций, исполнитель которой признан иноагентом, может быть другой автор или даже несколько авторов, в отношении которых нет никаких ограничений. Однако из-за запрета на монетизацию пострадают и они.

А кроме того, продюсер в принципе выступает против запретов. «одни запретили артистов в YouTube, другие запретили YouTube, одни запретили это, другие запретили это. Надо искать решения! Вот скажите, до какого предела мы будем все закрывать?» — возмутился Пригожин.

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      Платон Щукин
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