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16:50, 17 августа 2024Интернет и СМИ

Россияне пожаловались на работу ряда VPN-сервисов

РБК: россияне столкнулись с проблемами в работе бесплатных версий VPN-сервисов

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Россияне, использующие VPN-сервисы, пожаловались на сбои в работе их бесплатных версий. О проблемах пользователи сообщают в отзывах в магазинах мобильных приложений Google Play и App Store, пишет РБК.

Издание обратило внимание, что комментарии о проблемах с подключением сервиса VPN VPN VPN Proxy Master Unlimited Inc начади появляться еще 5 августа. Так, в одном из отзывов его автор отмечает, что использует этот VPN для просмотра YouTube, однако за дальнейшее использование с него требуют оплату. Разработчик объяснил это необходимостью дополнительных затрат «на поддержание инфраструктуры и серверов».

Помимо этого, пользователи жалуются на работу сервиса от VPN Free Unlimited. Один из них заявил, что данный VPN перестает включаться через три дня бесплатного доступа. Разработчик продукта в ответ заявил, что бесплатные сервера перегружены из-за высокого трафика и предложил либо повторять попытки, либо приобрести подписку.

В свою очередь, пользователи PureVPN сообщили, что не могут подключиться даже после оплаты сервиса. Представитель продукта в ответ сослался на «действующие ограничения VPN в России».

Ранее из AppStore удалили несколько VPN-сервисов, включая Le VPN, NordVPN, Proton VPN и Red Shield. Последние, ссылаясь на письмо от Apple, сообщили, что это было сделано по требованию Роскомнадзора. Помимо этого, корпорация предложила создателям сервисов обхода блокировок самим обратиться в ведомство для разрешения ситуации.

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      Константин Лысяков
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