Из AppStore удалили несколько VPN-сервисов

Из магазина приложений AppStore удалили VPN-сервисы Red Shield и Le VPN

Компания Apple удалила из магазина приложений несколько VPN-сервисов. Об этом сообщили разработчики сервиса по обходу блокировок Red Shield на странице в соцсети X (бывшая Twitter).

В компании сообщили, ссылаясь на письмо от Apple, что удалить приложения потребовал Роскомнадзор. Также Apple предложила создателям приложений самим обратиться в ведомство, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию.

Отмечается, что из магазина приложений пропали также сервисы Le VPN, NordVPN и Proton VPN.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о том, насколько законно использовать сервисы по обходу блокировок. Представитель Кремля отметил, что не знает о наказаниях за использование VPN. При этом он подчеркнул, что Роскомнадзор прикладывает усилия, чтобы ограничивать доступ к определенным сервисам.

1 марта в России вступил в силу закон, запрещающий популяризацию VPN-сервисов. Роскомнадзор подчеркнул, что доступ к материалов, в которых рекламируются приложения по обходу блокировок, будет ограничен.