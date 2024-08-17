Россиянам в ряде регионов обещали «супержаркую погоду» на выходных

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что россиян в ряде регионов ожидает «супержаркая погода» на выходных. Об этом он высказался в беседе с ТАСС.
Вильфанд уточнил, что жара на выходных ожидается в Туве и в Иркутской области.
«Супержаркая погода в Туве с субботы по воскресенье, температура на 10 градусов выше нормы. Максимальное значение может составить плюс 38 градусов», — допустил эксперт.
При этом в Иркутской области температура превысит норму на 6-11 градусов. С субботы по вторник в регионе ожидается до плюс 27-32 градусов.