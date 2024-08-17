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08:30, 17 августа 2024Экономика

Россиянам в ряде регионов обещали «супержаркую погоду» на выходных

Вильфанд обещал на выходных жару до +38 градусов в Туве и Иркутской области

Фото: Unsplash

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что россиян в ряде регионов ожидает «супержаркая погода» на выходных. Об этом он высказался в беседе с ТАСС.

Вильфанд уточнил, что жара на выходных ожидается в Туве и в Иркутской области.

«Супержаркая погода в Туве с субботы по воскресенье, температура на 10 градусов выше нормы. Максимальное значение может составить плюс 38 градусов», — допустил эксперт.

При этом в Иркутской области температура превысит норму на 6-11 градусов. С субботы по вторник в регионе ожидается до плюс 27-32 градусов.

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      Марина Совина
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