Россиянам в ряде регионов обещали «супержаркую погоду» на выходных

Вильфанд обещал на выходных жару до +38 градусов в Туве и Иркутской области

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что россиян в ряде регионов ожидает «супержаркая погода» на выходных. Об этом он высказался в беседе с ТАСС.

Вильфанд уточнил, что жара на выходных ожидается в Туве и в Иркутской области.

«Супержаркая погода в Туве с субботы по воскресенье, температура на 10 градусов выше нормы. Максимальное значение может составить плюс 38 градусов», — допустил эксперт.

При этом в Иркутской области температура превысит норму на 6-11 градусов. С субботы по вторник в регионе ожидается до плюс 27-32 градусов.