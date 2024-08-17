Россиянин напал на аптеку с игрушечным пистолетом ради аскорбиновой кислоты

Жителя Йошкар-Олы задержали за нападение на аптеку с игрушечным пистолетом

Жителя Йошкар-Олы задержали за нападение на аптеку с игрушечным пистолетом. Соответствующая информация появилась на сайте МВД по Республике Марий Эл.

Отмечается, что 42-летний мужчина зашел в учреждение с пакетом в руках и попросил у фармацевта два шприца. Однако затем россиянин передумал и достал похожий на огнестрельное оружие предмет, велев сотруднице спрятаться. Впоследствии он забрал с собой пять упаковок аскорбиновой кислоты и скрыла с места происшествия.

При этом после задержания мужчина объяснил, что использованный им пистолет был игрушечным, а украденные витамины он якобы раздал прохожим.

Ранее в августе мужчина в Чите ограбил подростков с помощью игрушечного пистолета.