Россиянин ограбил подростков с помощью игрушечного пистолета

В Чите россиянина задержали за ограбление подростков с помощью игрушки

В Чите задержали россиянина, ограбившего группу несовершеннолетних. Об этом в пятницу, 16 августа, в своем Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

По данным силовиков, 28-летний мужчина подошел к 13-летним школьникам, игравшим в лесополосе микрорайона Батарейный, достал похожий на реальный игрушечный пистолет и велел отдать ему ценные вещи. Напуганные подростки решили, что оружие настоящее, и отдали два сотовых телефона.

После этого преступления, злоумышленник продал один из гаджетов знакомому, а второй выбросил в лесу. Задержанный помещен в изолятор временного содержания.

26 апреля сообщалось, что в подмосковном Одинцово россиянка ограбила интим-магазин с помощью телефонного фонарика.