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20:22, 16 августа 2024Силовые структуры

Россиянин ограбил подростков с помощью игрушечного пистолета

В Чите россиянина задержали за ограбление подростков с помощью игрушки

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Чите задержали россиянина, ограбившего группу несовершеннолетних. Об этом в пятницу, 16 августа, в своем Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

По данным силовиков, 28-летний мужчина подошел к 13-летним школьникам, игравшим в лесополосе микрорайона Батарейный, достал похожий на реальный игрушечный пистолет и велел отдать ему ценные вещи. Напуганные подростки решили, что оружие настоящее, и отдали два сотовых телефона.

После этого преступления, злоумышленник продал один из гаджетов знакомому, а второй выбросил в лесу. Задержанный помещен в изолятор временного содержания.

26 апреля сообщалось, что в подмосковном Одинцово россиянка ограбила интим-магазин с помощью телефонного фонарика.

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      Владимир Седов
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