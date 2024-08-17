Россиянин захотел забрать долг у отсудившей у него фен Dyson бывшей сожительницы

Москвич хочет забрать $350 тыс. долга у девушки, отсудившей у него собаку и фен

Бывший парень москвички, через суд забравшей у него фен Dyson, резинки для волос и собаку, планирует вернуть 350 тысяч долларов, которые давал ей вместе с товарищем в качестве долга. Об этом стало известно РИА Новости.

По словам мужчины, крупную сумму он передавал экс-сожительнице и ее дочери на покупку автомобилей – сейчас они не хотят возвращать ни деньги, ни машины. В отношении женщин возбуждено уголовное дело.

Кроме того, как уточняет москвич, не все вещи, которые через суд просила вернуть его бывшая сожительница, были куплены на ее деньги. Часть имущества – вещи жильцов, которые проживали в квартире до нее.

Женщина обратилась с заявлением в полицию в августе 2023 года и сообщила, что экс-сожитель незаконно удерживает ее имущество у себя в квартире. Силовики отказались возбуждать уголовное дело — тогда женщина обратилась в суд, который в августе 2024 года обязал мужчину вернуть ей вещи.

