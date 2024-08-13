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09:31, 13 августа 2024Силовые структуры

Россиянка через суд забрала у бывшего парня фен Dyson и резинки для волос

В Москве суд обязал экс-возлюбленного вернуть россиянке фен Dyson и собаку

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы обязал местного жителя вернуть бывшей возлюбленной фен Dyson, туфли Christian Louboutin, резинки для волос и другие вещи, а также собаку породы йоркширский терьер. Об этом сообщает РИА Новости.

В августе 2023 года москвичка написала заявление в полицию, в котором сообщила, что бывший сожитель незаконно удерживает ее имущество у себя в квартире. Силовики отказались возбуждать уголовное дело, тогда женщина обратилась в суд.

Пострадавшая рассказала, что познакомилась с обвиняемым в 2010 году. В апреле 2023 года они стали жить вместе, однако уже в июне у них начались конфликты. В результате парень забрал у москвички ключи от его дома, а все ее вещи оставил себе.

Девушка составила иск, в котором описала все оставленные у бывшего вещи. Среди них были пиджаки ZARA, фен Dyson, компьютер Apple, туфли Christian Louboutin, Saint Laurent и Sergio Rossi, плащ Bottega Veneta, красное и черное лаковое белье, косметика, сумки Dior, Fendy, Valentino и Prada. Все это она просила вернуть. Мужчина обещал отдать вещи только после того, как девушка вернет ему деньги, которые он якобы давал в долг.

Ранее сообщалось, что невестку бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Ирину решили обязать вернуть сыну экс-главы региона автомобиль Mercedes-Benz AMG GT.

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