Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:11, 17 августа 2024Бывший СССР

Сальдо заявил о прекращении попыток ВСУ высадиться в Крынках и Днепрянах

Губернатор Сальдо: ВСУ прекратили высаживаться в Крынках и Днепрянах

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратили попытки высадиться на левый берег Днепра в районе сел Крынки и Днепряны. Его слова приводит РИА Новости.

Сальдо заявил о прекращении попыток ВСУ высадиться в Крынках и Днепрянах и отметил, что они терроризируют мирное население. По его мнению, наибольшую опасность представляют беспилотные летальные аппараты (БПЛА), которые залетают на несколько километров от реки и появляются в новых селах, где до этого еще не были.

Ранее Сальдо рассказал об уничтожении антенн Starlink ВСУ в Херсонской области. «Противник прятал их в полуразрушенных домах, но не смог укрыться от зорких глаз российских воздушных разведчиков», —сообщил губернатор Херсонской области.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Итальянские журналисты проникли в Курскую область и вели репортаж о действиях ВСУ. Как на это отреагировали в России?

      Минобороны рассказало об обратившем в бегство ВСУ рядовом

      Сальдо заявил о прекращении попыток ВСУ высадиться в Крынках и Днепрянах

      Самолет кандидата в вице-президенты США вернулся в аэропорт из-за чрезвычайной ситуации

      В Великобритании поляк притворился членом ЧВК «Вагнер»

      В США заявили об ухудшении ситуации для Украины

      На ЗАЭС оценили безопасность на фоне сообщений о возможной атаке ВСУ

      В России появится реестр работодателей с нелегальной занятостью

      В России от возвратных заморозков погибли посевы на площади более миллиона гектаров

      Офис генсека ООН отказался комментировать возможную провокацию ВСУ на АЭС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше